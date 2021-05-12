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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210512/833646381.html
Реальный эффективный курс рубля снизился на 0,4%
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Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-апреле снизился на 0,4%, в апреле — на 1,6%,... ПРАЙМ, 12.05.2021
цб рф, рубль, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-апреле снизился на 0,4%, в апреле — на 1,6%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в апреле снизился на 2,2% по сравнению с мартом, к евро — на 2,3%.
Номинальный курс рубля к этим двум валютам также снизился — к доллару на 2,2%, а к евро на 2,3%.