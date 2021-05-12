МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-апреле снизился на 0,4%, в апреле — на 1,6%, говорится в материалах ЦБ РФ. Рубль растет против доллара и евро

Реальный курс рубля к доллару в апреле снизился на 2,2% по сравнению с мартом, к евро — на 2,3%.

Номинальный курс рубля к этим двум валютам также снизился — к доллару на 2,2%, а к евро на 2,3%.