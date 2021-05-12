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Мишустин: темпы роста экономики России уже вышли на доковидный уровень
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Темпы роста российской экономики уже вышли на доковидный уровень 2019 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме. "Вышли по темпам роста ВВП на... ПРАЙМ, 12.05.2021
пандемия, экономика рф, михаил мишустин, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Темпы роста российской экономики уже вышли на доковидный уровень 2019 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме.
"Вышли по темпам роста ВВП на ситуацию, сравнимую с 2019 годом, и, конечно же, очень хотим пойти дальше", — сказал он.
По данным Росстата, спад ВВП РФ в четвертом квартале 2020 года замедлился до 1,8% в годовом выражении после снижения на 3,5% в третьем квартале. По итогам прошлого года, спад ВВП РФ составил 3%.