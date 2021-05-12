МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Темпы роста российской экономики уже вышли на доковидный уровень 2019 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме. Мишустин рассказал, что обеспечит рост российской экономики

"Вышли по темпам роста ВВП на ситуацию, сравнимую с 2019 годом, и, конечно же, очень хотим пойти дальше", — сказал он.

По данным Росстата, спад ВВП РФ в четвертом квартале 2020 года замедлился до 1,8% в годовом выражении после снижения на 3,5% в третьем квартале. По итогам прошлого года, спад ВВП РФ составил 3%.