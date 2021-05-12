МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов, по предварительным данным, на 1 мая 2021 года составили 631,4 миллиарда рублей, или 27,2% от годового плана, сообщил в среду Минфин. Мишустин рассказал, что обеспечит рост российской экономики

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов — по состоянию на 1 мая 2021 года — составило 631,4 миллиарда рублей или 27,2% от плановых бюджетных назначений", — говорится в сообщении.

Лидерами по расходованию средств за четыре месяца стали нацпроекты "Здравоохранение" (44,4%) и "Демография" (40,3%). Далее идут "Жилье и городская среда" (31%), "Производительность труда" (29,9%), "Наука и университеты" (21,7%), "Культура" (21,6%).

Исполнение расходов по остальным нацпроектам составляет менее 20% от годового плана: "Безопасные качественные дороги" — 19,8%, Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) – 14,7%, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" — 12,6%, "Экология" — 12,5%, "Образование" — 10,4%, "Цифровая экономика Российской Федерации" — 8,7%, "Международная кооперация и экспорт" — 8,2%.