2021-05-13T13:31:48+03:00
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Песков похвалил антикризисную деятельность правительства
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Благодаря антикризисной деятельности правительства премьер-министра Михаила Мишустина Россия проходит пандемию с минимально возможными потерями, заявил пресс-секретарь президента... ПРАЙМ, 13.05.2021
правительство рф, covid-19, пандемия, кремль, дмитрий песков, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Благодаря антикризисной деятельности правительства премьер-министра Михаила Мишустина Россия проходит пандемию с минимально возможными потерями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это, безусловно, очень важное событие. Вы знаете, что правительство Мишустина фактически начало свою работу в качестве кризисной, "пожарной" команды. Совершенно беспрецедентный мировой кризис, который был спровоцирован пандемией, не обошел стороной и нас. Но все-таки благодаря такой антикризисной деятельности правительства мы проходим через этот период с минимально возможными потерями", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают отчет правительства, с которым Мишустин выступил в среду.
По словам Пескова, очень важно, что правительство уже сейчас говорит о необходимости "выхода на траекторию роста" и называет свои планы планами роста.
"Безусловно, это уже неоднократно получало позитивную оценку президента", — заключил он.