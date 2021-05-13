МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Благодаря антикризисной деятельности правительства премьер-министра Михаила Мишустина Россия проходит пандемию с минимально возможными потерями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Мишустин: 2021 год станет переломным в победе над COVID-19

"Это, безусловно, очень важное событие. Вы знаете, что правительство Мишустина фактически начало свою работу в качестве кризисной, "пожарной" команды. Совершенно беспрецедентный мировой кризис, который был спровоцирован пандемией, не обошел стороной и нас. Но все-таки благодаря такой антикризисной деятельности правительства мы проходим через этот период с минимально возможными потерями", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают отчет правительства, с которым Мишустин выступил в среду.

По словам Пескова, очень важно, что правительство уже сейчас говорит о необходимости "выхода на траекторию роста" и называет свои планы планами роста.

"Безусловно, это уже неоднократно получало позитивную оценку президента", — заключил он.