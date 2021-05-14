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Путин предложил обсудить безопасность российской финансовой системы
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Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ обсудил обеспечение интересов страны и безопасности российской финансовой системы в свете разработки... ПРАЙМ, 14.05.2021
экономика, россия, владимир путин, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ обсудил обеспечение интересов страны и безопасности российской финансовой системы в свете разработки за рубежом национальных цифровых валют.
"Предлагаю начать с нашей сегодняшней повестки дня. Мы поговорим сегодня об обеспечении наших интересов и безопасности российской финансовой системы применительно к разработкам в ведущих государствах мира национальных цифровых валют. Это серьёзные вопросы, которые требуют внимательного профессионального рассмотрения", — сказал Путин.