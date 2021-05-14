МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ обсудил обеспечение интересов страны и безопасности российской финансовой системы в свете разработки за рубежом национальных цифровых валют. Дерипаска призывает ввести цифровой рубль, чтобы не зависеть от SWIFT

"Предлагаю начать с нашей сегодняшней повестки дня. Мы поговорим сегодня об обеспечении наших интересов и безопасности российской финансовой системы применительно к разработкам в ведущих государствах мира национальных цифровых валют. Это серьёзные вопросы, которые требуют внимательного профессионального рассмотрения", — сказал Путин.