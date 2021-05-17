В России предложили создать реестр профессий, спрос на которые падает
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. В России предложили создать реестр профессий, на которые уменьшается спрос работодателей, а также профессий, требующих вузовского образования и находящихся под угрозой исчезновения в ближайшие 20 лет. Об этом сообщает RT.
С соответствующей инициативой выступил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж, направив письмо на имя вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.
Кудж отметил, что, по различным данным, существует вероятность потери рабочих мест 75 миллионов человек к 2022 году из-за развития технологий и инноваций. Несмотря на то, что большую часть исчезающих профессий представляют рабочие специальности, также под угрозой исчезновения или трансформации находятся специальности, требующие высшего профессионального образования, по которым обучение в вузах продолжается до сих пор.
Также Кудж предложил рекомендовать Минтруду дать указание Центрам ответственности провести анализ, составить прогноз и определить потребность в специалистах на пять, десять и 20 лет вперед.
Кроме того, предлагается запустить госпрограмму переподготовки специалистов и предоставить право представителям включенных в реестр профессий на получение бесплатного второго высшего образования.
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