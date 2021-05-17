МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Лишь пятая часть россиян выбрали для себя профессию кого-то из членов своей семьи, остальные решили работать в совсем других сферах, показало исследование сервиса "Работа.ру", имеющееся в распоряжении РИА Новости. В России предложили создать реестр профессий, спрос на которые падает

В исследовании в мае этого года приняли участие более 5 тысяч человек. Более половины (53%) из них считают, что в выборе будущей профессии все зависит от самого человека, а образование и профессия родителей не влияют на детей.

"80% опрошенных жителей России выбрали собственную профессию, отличную от деятельности родных. При этом 20% респондентов указали, что работают по профессии кого-то из членов семьи", — выяснил сервис.

Кроме того, 56% опрошенных уверены, что будущую профессию и ВУЗ для поступления молодые люди должны выбирать сами, а 40% хотели бы, чтобы родители в этом вопросе находили компромисс с детьми. Лишь 4% опрошенных уверены, что родителям всегда виднее.

Чаще всего преемственность поколений наблюдается в отрасли производства и промышленности — ее отметили 16% респондентов. Еще 12% выбрали профессию кого-то из родственников в сфере строительства. 11% продолжили семейную традицию и работают в отрасли медицины, а 10% — в сфере образования.

Реже по стопам родных идут работать в сферы банков, финансов и инвестиций (8%), транспорта и логистики (7%), IT и телекома (3%), охраны (2%), ресторанов и кафе (2%), ритейла (1%), маркетинга, рекламы и PR (1%). В варианте "другое" респонденты чаще всего указывали работу в бухгалтерии, юриспруденции и госслужбу.

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