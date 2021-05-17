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Всемирный экономический форум в Сингапуре отменен из-за ситуации с COVID
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Ежегодное собрание Всемирного экономического форума (ВЭФ), которое должно было пройти 17-20 августа в Сингапуре, отменено из-за ситуации с коронавирусом, сообщил ВЭФ в... ПРАЙМ, 17.05.2021
пандемия коронавируса, вэф, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЦЮРИХ, 17 мая — ПРАЙМ. Ежегодное собрание Всемирного экономического форума (ВЭФ), которое должно было пройти 17-20 августа в Сингапуре, отменено из-за ситуации с коронавирусом, сообщил ВЭФ в понедельник.
"К сожалению, трагические обстоятельства, разворачивающиеся в разных географических регионах, неопределенные перспективы в сфере путешествий, различные скорости развертывания вакцинации и неопределенность в отношении новых вариантов (COVID – ред.) в совокупности делают невозможным проведение глобальной встречи с лидерами бизнеса, правительств и гражданского общества со всего мира в том масштабе, который был запланирован", — говорится в сообщении.
Как отмечается, следующее ежегодное собрание ВЭФ состоится в первой половине 2022 года. Его дата и место будут определены этим летом, говорится в сообщении.
В прошлом году планировалось, что ежегодное заседание ВЭФ, отложенное из-за пандемии COVID-19, пройдет не как обычно в швейцарском Давосе, а в Люцерне на курорте Бюргеншток. Однако позднее было принято решение перенести ВЭФ из Люцерна в Сингапур.