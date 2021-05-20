МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. РФ находится на последних строчках в десятке по вложениям финсредств в оборону, впереди США и даже Япония, в России нет милитаризации экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на заседании оргкомитета "Победа". Мишустин: кабмину в условиях пандемии удалось обеспечить баланс бюджета

"При этом хочу еще раз подчеркнуть, что мы не идем по пути милитаризации нашей экономики. У нас вот на национальную оборону в этом году выделяется 3 триллиона 116 миллиардов рублей. Если посчитать по действующему курсу, сколько сейчас – 74 за доллар, значит, это будет где-то 42 миллиарда долларов. Всего 42 миллиарда долларов. У Соединенных Штатов расходы уже зашкаливают за 770 миллиардов долларов", — сказал Путин.

"Если в абсолютных величинах, то Россия где-то в десятке, причем на последних строчках в десятке. Впереди не только США, Китай, Индия, Саудовская Аравия, все ведущие европейские страны: ФРГ, Франция, Великобритания… ну даже такие страны, как Япония, и то чуть больше, но все-таки тратят на национальную оборону, чем Россия, несмотря на то, что у них по конституции и армии-то, вроде бы как, нет. И все равно больше тратят", — добавил президент РФ.

Но для России, отметил он, важны траты в процентном отношении.

"В прошлом году у нас была цифра 3,1% от ВВП… Такие страны, как, скажем, Саудовская Аравия – у них 8,4%, а в Израиле, по-моему, 5,3-5,4%, а у нас наоборот понижающийся тренд. Вот если в прошлом году было 3,1%, в этом году уже 2,7. Потом 2,6 в 2022 году и 2,5% от ВВП в 2023 году. У нас ничего подобного с милитаризацией экономики нет и в помине", — сказал Путин.