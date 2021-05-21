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Путин: Россия стремится улучшить ситуацию с трудовыми мигрантами
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ стремится и будет стремиться улучшить ситуацию с трудовыми мигрантами, приезжающими из стран ближнего зарубежья. "Со своей стороны... ПРАЙМ, 21.05.2021
рынок труда, мигранты, владимир путин, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ стремится и будет стремиться улучшить ситуацию с трудовыми мигрантами, приезжающими из стран ближнего зарубежья.
"Со своей стороны Россия стремится и будет стремиться максимально улучшить условия для пребывающих к нам на работу граждан зарубежных стран и, конечно, в первую очередь из государств-членов ЕврАзЭС", — сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.
Он отметил, что в ближайшее время будет запущена унифицированная интернет-система "Работа без границ" и соответствующее приложение, которое позволит онлайн оформлять все документы, нужные для трудоустройства.