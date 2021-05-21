МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ стремится и будет стремиться улучшить ситуацию с трудовыми мигрантами, приезжающими из стран ближнего зарубежья. "Это будет не ГУЛАГ": кем хотят заменить трудовых мигрантов в России

"Со своей стороны Россия стремится и будет стремиться максимально улучшить условия для пребывающих к нам на работу граждан зарубежных стран и, конечно, в первую очередь из государств-членов ЕврАзЭС", — сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.

Он отметил, что в ближайшее время будет запущена унифицированная интернет-система "Работа без границ" и соответствующее приложение, которое позволит онлайн оформлять все документы, нужные для трудоустройства.