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Путин призвал оперативно реагировать на изменение цен на продукты
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Странам-членам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стоит так же оперативно принимать меры по ценам на социально значимые товары, как это было с сахаром, в случае... ПРАЙМ, 21.05.2021
социально значимые продукты, еаэс, цены, владимир путин, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Странам-членам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стоит так же оперативно принимать меры по ценам на социально значимые товары, как это было с сахаром, в случае необходимости, заявил президент РФ Владимир Путин.
На заседании Высшего Евразийского экономического совета в пятницу он заявил, что в настоящее время на фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы с резким колебанием цен на социально значимые продукты.
"Мы признательны партнерам за поддержку российской инициативы по нормализации ситуации в этой сфере, и у нас конкретные есть решения по этому вопросу. В частности, не так давно Евразийская экономическая комиссия приняла конкретные решения, направленные на консолидацию ценовой политики государств ЕврАзЭС на рынке сахара. Столь же оперативно следует принимать меры и по другим видам продукции, когда это потребуется", — сказал Путин.
ЕЭК в конце апреля приняла решение о предоставлении тарифной льготы в виде беспошлинного ввоза сахара в период с 15 мая по 30 сентября 2021 года.