МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Странам-членам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стоит так же оперативно принимать меры по ценам на социально значимые товары, как это было с сахаром, в случае необходимости, заявил президент РФ Владимир Путин. Названа одна из причин роста цен на все продукты

На заседании Высшего Евразийского экономического совета в пятницу он заявил, что в настоящее время на фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы с резким колебанием цен на социально значимые продукты.

"Мы признательны партнерам за поддержку российской инициативы по нормализации ситуации в этой сфере, и у нас конкретные есть решения по этому вопросу. В частности, не так давно Евразийская экономическая комиссия приняла конкретные решения, направленные на консолидацию ценовой политики государств ЕврАзЭС на рынке сахара. Столь же оперативно следует принимать меры и по другим видам продукции, когда это потребуется", — сказал Путин.

ЕЭК в конце апреля приняла решение о предоставлении тарифной льготы в виде беспошлинного ввоза сахара в период с 15 мая по 30 сентября 2021 года.