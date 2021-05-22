ТОКИО, 22 мая — ПРАЙМ. Центр охраны здоровья в японской префектуре Ибараки рекомендовал фермерам в качестве профилактической меры борьбы с коронавирусом "не есть вместе с иностранцами", сообщил телеканал NHK. В США заявили о доказательствах появления COVID в китайской лаборатории

Центр охраны здоровья города Итако префектуры Ибараки направил фермерам, которые нанимают иностранных рабочих, рекомендательное письмо по профилактическим мерам борьбы с коронавирусом. В частности, в нем указывается, что "участились случаи заражения коронавирусом, когда источником мог быть иностранец". В связи с этим фермерам рекомендовали "обязательно надевать маску при общении с иностранцем" и "не есть вместе с иностранцем".

Через два дня после начала рассылки в мэрию стали поступать вопросы о том, насколько такие рекомендации правомерны, в результате чего письмо было отозвано, а представители центра принесли свои извинения, подчеркнув, что не хотели оскорбить ничьи национальные чувства или внести элемент дискриминации.