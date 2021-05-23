МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Спрос в России на услуги стоматологов после снятия ковидных ограничений начинает спадать, а более востребованными становятся услуги ортодонтов, сами зубные клиники пока держат цены на уровне двухлетней давности, но рассматривают варианты повышения, сообщили РИА Новости эксперты и представители медучреждений. Власти обсудили распределение субсидий регионам на медицинские объекты

Согласно исследованию аналитического ресурса "Чек Индекс" (проект крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД"), по состоянию на апрель и первую половину мая средний чек при походе к стоматологу составлял 4 768 рублей: эта сумма на 25% выше, чем в 2020 году, но на 9% ниже, чем два года назад. Объем продаж за год в натуральном выражении вырос в 2,5 раза (на 152%), а по сравнению с 2019 годом — на 16%.

Эксперты отмечают, что в прошлом году на средний чек покупок влияла низкая частота походов в клиники, поэтому пациентам оказывали больший объем услуг за одно посещение. "В текущем году эпидемиологическая ситуация изменилась, поэтому средний чек заказа даже ниже, чем в допандемийное время", — пояснили в "Чек Индексе". Но число обращений в клиники выросло, отчасти за счет свободного времени в длинные выходные мая.

"Заметное увеличение спроса на стоматологические услуги было летом 2020 года, сейчас спрос соответствует сезонности", — сообщила главный специалист по стоматологии группы компаний "Медси" Вера Мазурова.

Она отметила, что по сравнению с 2019 и 2020 годом продажи стоматологических услуг выросли в среднем на 20%, но цены, несмотря на ситуацию с ковидом, пока на уровне 2019 года

Она не исключила, что в текущем году стоимость стоматологических услуг может вырасти. "Да, сейчас видим необходимость повышения цен из-за роста курса валют, так как используем импортные материалы высокого качества", — сказала собеседник агентства.

Директор по маркетингу и рекламе международного медицинского центра "Он Клиник" Лада Комова говорит, что спрос на стоматологическую помощь сейчас на уровне 2019 года и января 2020 года, цены – также на уровне 2019 года. Но необходимость их повысить уже ощущается, так как стоимость расходных материалов увеличилась на 30% и более, добавила она, указав также на низкую платежеспособность пациентов.

КРАСИВАЯ УЛЫБКА И ПОТЕРЯННЫЕ ЗУБЫ

По данным "Чек Индекса", пациенты зубных клиник в этом году чаще всего обращались по поводу лечения кариеса и пломбирования, а также за услугами ортодонта – например, обслуживанием брекет-систем, "исправлением улыбки" и прочими.

Интерес к health-сектору увеличивается после снятия основных ковид-ограничений и на фоне приближения летнего сезона, говорят эксперты: если в прошлые годы в топ-продаж ортопедии входили, например, восстановление целостности зубов и установка зубных протезов, то в этом году растет число обращений именно за "красивой улыбкой".

Востребованность услуг по восстановлению функциональных свойств тканей челюсти отмечают и в группе компаний "Мать и дитя". "Вскоре после начала этого года в составе нашего госпиталя "Лапино-2" заработало самостоятельное отделение стоматологии, занимающееся, в том числе, и челюстно-лицевой хирургией… уже в первом квартале мы наблюдаем очень большой спрос на услуги наших специалистов", — сообщили в компании.

Мазурова из "Медси" говорит, что чаще всего обращаются для снятия зубного налета, лечения или удаления зубов. "Да, вынужденная пауза повлияла на состояние зубов негативно. Многие пациенты до сих пор опасаются посещать стоматолога. А недостаточная гигиена полости рта и несвоевременное лечение ведут к серьезным осложнениям", — заметила она.

Проблемы пациентов "Он Клиник" идентичны тем, что были до пандемии, но у незначительного контингента, которые к самоизоляции отнеслись очень ответственно, но в ущерб своему здоровью, лечение было отложено или прервано: в результате зубы пришлось удалить, констатировала представитель клиники.

Читайте также:

Названы бесплатные медицинские услуги, о которых мы не знали