МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта о переносе срока внесения проекта федерального бюджета в нижнюю палату парламента. На рассмотрение Думы его планируется вынести 25 мая. В Госдуме предложили повысить лимит дохода для самозанятых

Документ, внесенный правительством, переносит предельный срок внесения в Госдуму проекта бюджета РФ с 1 октября на 15 сентября текущего года.

Это создаст большую предсказуемость для регионов, ускорит процессы заключения соглашений с федеральными ведомствами и государственных контрактов, и позволит решить главную задачу – чтобы бюджетные средства начинали работать уже с 1 января, пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин.

Одновременно срок рассмотрения депутатами изменений в бюджет увеличивается с 25 до 30 дней. Законопроект об исполнении федерального бюджета за отчетный год должен будет вноситься в Госдуму до 15 июня и рассматриваться в течение 45 дней со дня внесения.

При этом срок подготовки и представления Счетной палатой РФ в Госдуму и правительство заключения на годовой отчет об исполнении федерального бюджета сокращается до 15 дней с даты его представления кабмином.