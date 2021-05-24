БЕРЛИН, 24 мая — ПРАЙМ. На саммите ЕС обсудят общую реакцию на инцидент с самолетом в Минске, в том числе новые санкционные списки и запрет на полеты белорусской авиакомпании, заявила журналистам прибывшая на встречу канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Лидеры ЕС проводят 24-25 мая саммит в Брюсселе. Минск раскрыл подробности сообщения о минировании самолета Ryanair

"Мы одновременно обсудим, какие меры мы можем предпринять против Белоруссии в качестве общей европейской реакции. К этому, конечно, относятся дальнейшие (санкционные – ред.) списки, президент (Белоруссии Александр – ред.) Лукашенко уже в списке, к этому относится вопрос об отказе от полетов белорусской авиакомпании и, конечно, международное расследование и освобождение задержанных лиц", — заявила Меркель, ее выступление в прямом эфире транслировал сайт Еврокомиссии.

Канцлер назвала действия властей в Минске "беспрецедентными". Меркель подчеркнула, что речь идет о "вынужденной посадке" пассажирского самолета в аэропорту Минска, которая "привела к аресту белорусского оппозиционера (Романа) Протасевича".

"Роман Протасевич должен быть немедленно отпущен, все другие объяснения для посадки этого самолета авиакомпании Ryanair совершенно неправдоподобны. Аналогичные требования — для его (Протасевича) спутницы", — добавила Меркель.

В воскресенье в минском аэропорту из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет ирландского лоукостера Ryanair. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии обыскали самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ секретную информацию о слежке американских спецслужб. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.

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