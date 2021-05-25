БРЮССЕЛЬ, 25 мая – ПРАЙМ. Лидеры ЕС на саммите осудили "незаконные и провокационные действия России против Евросоюза и его членов", выразили полную солидарность с Чехией и восточными партнерами, говорится в обнародованных выводах европейской встречи в верхах. В Бундестаге объяснили потребность Европы в "Северном потоке-2"

"Евросовет осуждает незаконные, провокационные и разрушительные действия России против ЕС, его членов и других стран. Евросовет подтверждает единство и солидарность перед лицом этих действий, а также выражает поддержку восточным партнерам", — указывается в документе.

Европейские лидеры также в очередной раз выразили поддержку и солидарность с Чехией.

Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.

Лидеры ЕС также поручили главе евродипломатии Жозепу Боррелю подготовить доклад по отношениям ЕС с Россией к саммиту Евросоюза в июне.

"Европейский совет подтвердил приверженность пяти принципам, определяющим политику ЕС в отношении России, призывает верховного представителя и Европейскую комиссию к следующему саммиту в июне представить доклад по разным вариантам политики в отношениях ЕС-Россия в соответствии с этими принципами", — указывается в документе.

В 2016 году ЕС принял пять принципов, которыми все страны-члены руководствуются при взаимодействии с Россией. Принципы, в частности, включают полное исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для ЕС, и, наконец, поддержка гражданского общества в России и связей между народами РФ и ЕС.

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