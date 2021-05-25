ВАШИНГТОН, 25 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден осудил инцидент с самолетом Ryanair и задержание в Белоруссии основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича, призвал к его освобождению и заявил, что поручил разработать меры по привлечению к ответственности за случившееся. Франция приостановила разрешение на полеты "Белавиа"

"Принуждение Белоруссии коммерческого рейса Ryanair, путешествовавшего между двумя государства Европейского союза, а также последующее задержание Романа Протасевича, белорусского журналиста, направлявшегося за границу, являются прямым нарушением международных норм", — заявил Байден, чьи слова приводит пресс-служба Белого дома.

Байден подчеркнул, что оценивает случившееся как "позорное нападение на политическое инакомыслие и свободу прессы", и призвал к освобождению Протасевича "и других политических заключенных, несправедливо содержащихся под стражей режимом Лукашенко".

Как заявил президент США, он присоединяется к многочисленным призывам к международному расследованию случившегося, приветствует сообщения о том, что ЕС призвал к санкциями, а также попросил свою команду "разработать подходящие варианты привлечения к ответственности виновных". По словам Байдена, это должно быть сделано в тесном сотрудничестве с Евросоюзом и международными организациями.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.

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