МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин усомнился в достижении роста ВВП в 3% в 2021 году. Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть в мире к 2030 году

В январе Кудрин сообщал, что перед кабинетом министров стоят цели ускорения роста экономики на уровень не менее 3% ВВП в год.

"В целом в плюс по ВВП мы точно выйдем. Просто не в такой большой, как хотелось бы. Уже по данным I квартала видно, что вряд ли будет 3%, хотя близко к этому. Все зависит от дальнейшего развития пандемии", — сказал Кудрин в интервью газете "Известия".

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