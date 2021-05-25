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Кудрин усомнился в достижении роста ВВП в 3% в 2021 году
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин усомнился в достижении роста ВВП в 3% в 2021 году. В январе Кудрин сообщал, что перед кабинетом министров стоят цели ускорения роста экономики... ПРАЙМ, 25.05.2021
ввп рф, алексей кудрин, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин усомнился в достижении роста ВВП в 3% в 2021 году.
В январе Кудрин сообщал, что перед кабинетом министров стоят цели ускорения роста экономики на уровень не менее 3% ВВП в год.
"В целом в плюс по ВВП мы точно выйдем. Просто не в такой большой, как хотелось бы. Уже по данным I квартала видно, что вряд ли будет 3%, хотя близко к этому. Все зависит от дальнейшего развития пандемии", — сказал Кудрин в интервью газете "Известия".
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