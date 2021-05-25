МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в мае снизился до 117,2 пункта с пересмотренного показателя апреля в 117,5 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, прогнозировали снижение показателя до 119,2 пункта с первоначального значения апреля в 121,7 пункта.

Индекс экономических ожиданий в США в мае упал до 99,1 пункта с пересмотренного показателя апреля в 107,9 пункта. Первоначальный показатель предыдущего месяца составлял 109,8 пункта.

Индекс экономических условий в мае при этом вырос до 144,3 пункта с пересмотренного значения апреля в 131,9 пункта (изначально показатель составлял 139,6 пункта).

Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.