МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в апреле снизились на 5,9% по сравнению с пересмотренным показателем марта — до 863 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали уменьшения показателя на 5% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца — до 917 тысяч. Показатель марта был пересмотрен до 846 тысяч с 1,021 миллиона.

По сравнению с апрелем 2020 года, когда индикатор составлял 582 тысячи, продажи новых домов в США в отчетном месяце показали рост на 48,3%.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.