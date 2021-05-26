2021-05-26T18:30:21+03:00
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https://1prime.ru/state_regulation/20210526/833763309.html
СМИ: санкции против Минска могут затронуть экспорт удобрений
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Новые санкции ЕС против Белоруссии могут затронуть калийные удобрения — один из основных экспортных товаров страны, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на неназванный источник... ПРАЙМ, 26.05.2021
белоруссия, санкции, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Новые санкции ЕС против Белоруссии могут затронуть калийные удобрения — один из основных экспортных товаров страны, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на неназванный источник в ЕС, знакомый с ситуацией.
По словам источника, точные секторы, которые затронут санкции, еще не определены, но, вероятно, в список войдут калийные удобрения. Другой целью санкций может стать авиакомпания "Белавиа", пишет агентство.
"Беларуськалий" — один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений. ОАО "Белорусская калийная компания" было основано в 2013 году. Эксклюзивный экспортер калийных удобрений производства ОАО "Беларуськалий", на протяжении последних лет сохраняет уверенное лидерство в мировом экспорте калийных удобрений. За годы своей работы БКК осуществила поставки белорусского калия почти в 140 стран мира.