МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Новые санкции ЕС против Белоруссии могут затронуть калийные удобрения — один из основных экспортных товаров страны, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на неназванный источник в ЕС, знакомый с ситуацией. Летевший из Белоруссии в Барселону самолет вернулся в Минск

По словам источника, точные секторы, которые затронут санкции, еще не определены, но, вероятно, в список войдут калийные удобрения. Другой целью санкций может стать авиакомпания "Белавиа", пишет агентство.

"Беларуськалий" — один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений. ОАО "Белорусская калийная компания" было основано в 2013 году. Эксклюзивный экспортер калийных удобрений производства ОАО "Беларуськалий", на протяжении последних лет сохраняет уверенное лидерство в мировом экспорте калийных удобрений. За годы своей работы БКК осуществила поставки белорусского калия почти в 140 стран мира.