2021-05-26T18:38:31+03:00
2021-05-26T18:38:31+03:00
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Путин оценил темпы восстановления российской экономики
Экономика
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Российская экономика, несмотря на все сложности, постепенно восстанавливается, преодолевает последствия пандемии, заявил президент России Владимир Путин. "Экономика России,... ПРАЙМ, 26.05.2021
сочи, владимир путин, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СОЧИ, 26 мая — ПРАЙМ. Российская экономика, несмотря на все сложности, постепенно восстанавливается, преодолевает последствия пандемии, заявил президент России Владимир Путин.
"Экономика России, несмотря на все сложности, все-таки постепенно восстанавливается, преодолевает последствия эпидемии коронавируса. Так, ВВП России за январь-март текущего года лишь на 1% ниже, чем в предкризисном первом квартале прошлого года", — сказал он на совещании по экономическим вопросам.
Материал дополняется.