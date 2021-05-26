СОЧИ, 26 мая — ПРАЙМ. Российская экономика, несмотря на все сложности, постепенно восстанавливается, преодолевает последствия пандемии, заявил президент России Владимир Путин.

"Экономика России, несмотря на все сложности, все-таки постепенно восстанавливается, преодолевает последствия эпидемии коронавируса. Так, ВВП России за январь-март текущего года лишь на 1% ниже, чем в предкризисном первом квартале прошлого года", — сказал он на совещании по экономическим вопросам.

Материал дополняется.