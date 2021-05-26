МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 18 по 24 мая ускорилась до 0,2%, с начала года потребительские цены выросли на 3,2%, сообщает Росстат.

"За период с 18 по 24 мая 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,2%, с начала мая – 100,5%, с начала года – 103,2%", — говорится в сообщении.

В предыдущие две недели Росстат фиксировал инфляцию в РФ на уровне 0,1%. До этого инфляция три недели подряд держалась на уровне 0,2%.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на бензин и дизтопливо выросли на 0,1%.

Росстат также сообщает, что цены на проживание в гостиницах всех категорий выросли в диапазоне от 1,1% до 4,5%, в хостелах — на 2%. Путевки в дома отдыха подорожали на 0,9%, в санатории — на 0,1%.

В апреле, по данным Росстата, инфляция в России замедлилась в месячном выражении до 0,6% с 0,7% в марте, в годовом — до 5,5% с 5,8%.

По прогнозу Банка России, инфляция по итогам 2021 года составит 4,7-5,2%, а к целевому уровню в 4% вернется в середине следующего года и будет находиться вблизи этих 4% в дальнейшем. При этом Минэкономразвития пока сохраняет свои оценки по уровню инфляции в России по итогам 2021 года на уровне 4,3%.