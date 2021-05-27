КИЕВ, 27 мая — ПРАЙМ. Украине не стоит разрывать все экономические связи с Белоруссией после ситуации с посадкой рейса Ryanair, необходимо сохранить влияние Киева на двусторонние отношения, считает пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

"Белоруссия в определенном смысле зависит от нас больше, чем мы от Белоруссии. И если даже будем разрывать эти связи, то все они будут преданы определенному анализу, некоторые сохранны именно для двустороннего влияния. И пока мы сохраняем это двухстороннее влияние — его необходимо использовать, к сожалению", — сказал Арестович в эфире телеканала "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

По его словам, сейчас добровольно лишиться любого влияния на Белоруссию — не лучшее решение.

"Каждая связь будет пересмотрена, что-то оставим, что-то запретим", — сказал он.

Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Посольство Белоруссии во вторник направило ноту протеста МИД Украины и называло решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным. Со среды по инициативе министерства энергетики Национальной комиссией по регулированию энергетических рынков (НКРЭКУ) принято решение о прекращении импорта электроэнергии из Белоруссии и РФ.