МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Вакцинация населения от коронавируса принесет России в 2021 году более 1% ВВП благодаря тому, что позволит не закрывать сектор услуг и транспорт, спрогнозировал в интервью РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.
"Наличие вакцин позволяет не прибегать вновь к существенному ограничению сектора услуг и транспорта. Продолжительность жизни растет не только из-за снижения смертности непосредственно от COVID-19, но и от лучшей доступности услуг системы здравоохранения", — сказал он в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Так или иначе, по нашим оценкам, в 2021 году положительный эффект от применения вакцин составит более 1% ВВП", — прогнозирует он.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 27 мая заявил, что почти 17 миллионов россиян привиты от коронавируса первым компонентом вакцин. Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ.
Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru 31 мая в 10.00 мск.
https://1prime.ru/state_regulation/20210529/833789863.html