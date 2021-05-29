МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Вакцинация населения от коронавируса принесет России в 2021 году более 1% ВВП благодаря тому, что позволит не закрывать сектор услуг и транспорт, спрогнозировал в интервью РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов. Названы профессии, для которых вакцинация является обязательной

"Наличие вакцин позволяет не прибегать вновь к существенному ограничению сектора услуг и транспорта. Продолжительность жизни растет не только из-за снижения смертности непосредственно от COVID-19, но и от лучшей доступности услуг системы здравоохранения", — сказал он в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Так или иначе, по нашим оценкам, в 2021 году положительный эффект от применения вакцин составит более 1% ВВП", — прогнозирует он.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 27 мая заявил, что почти 17 миллионов россиян привиты от коронавируса первым компонентом вакцин. Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав получил данные о безопасности "Спутник V" для беременных

Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru 31 мая в 10.00 мск.