БЕРЛИН, 29 мая — ПРАЙМ. Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Киев возлагает "большие надежды" на предстоящую в Женеве 16 июня встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, на Украине "очень рады", что в числе вопросов, которые будут подняты на саммите, — тема Украины. На Украине призвали не допустить снятия санкций с "Северного потока-2"

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден на встрече с российским коллегой обсудит стратегическую стабильность, Украину и Белоруссию. В МИД Украины ранее заявили о желании президента Украины Владимира Зеленского провести телефонный разговор с Байденом до его встречи с Путиным.

"Мы очень рады, что тема Украины занимает важное место в повестке дня (предстоящего саммита — ред.). Хотя, надо сказать, кажется странным, когда говорят о нас, но не с нами. Но мы уже знаем, что американцы примут в Женеве нашу сторону. И мы действительно связываем с саммитом большие надежды", — сказал Мельник в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung.

Украинский посол утвердительно ответил на вопрос издания о том, возможно ли "примирение" между Россией и Украиной. По его словам, для этого необходимо выполнение ряда условий.

"Во-первых, Россия должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым. Необходимо восстановить территориальный суверенитет Украины. После этого Москва должна восстановить разрушенные районы, выплатить репарации миллионам украинских жертв и официально извиниться за все зверства", — заявил посол Украины.

Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно.

В Москве также неоднократно отвергали обвинения Запада в "агрессивных действиях", заявляя, что Россия ни на кого не будет нападать.