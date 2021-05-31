МОСКВА, 31 мая – ПРАЙМ. Для Украины есть плохие новости с точки зрения соотношения сил в Черном море, написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков. Пентагон просит миллиарды на борьбу с "российской угрозой"

По его словам, ставка Киева на расширение американского военного присутствия в черноморском бассейн может оказаться не слишком надежной, особенно если Россия удержит свое преимущество в области ракетных вооружений.

"Это важно и для Донбасса: чем сильнее Россия на Черном море, тем надежнее и безопаснее его будущее", — подчеркнул Пушков.

Ранее Пентагон сообщил, что американские корабельные системы ПРО Aegis не смогли поразить цель в ходе испытаний. В ведомстве начали проверку, чтобы определить причины проблем, "которые могли помешать успешному перехвату".

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