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Пушков сообщил о "плохих новостях" для Украины
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Для Украины есть плохие новости с точки зрения соотношения сил в Черном море, написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, ставка Киева на... ПРАЙМ, 31.05.2021
черное море, совет федерации, украина, новости, экономика, впк, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 мая – ПРАЙМ. Для Украины есть плохие новости с точки зрения соотношения сил в Черном море, написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.
По его словам, ставка Киева на расширение американского военного присутствия в черноморском бассейн может оказаться не слишком надежной, особенно если Россия удержит свое преимущество в области ракетных вооружений.
"Это важно и для Донбасса: чем сильнее Россия на Черном море, тем надежнее и безопаснее его будущее", — подчеркнул Пушков.
Ранее Пентагон сообщил, что американские корабельные системы ПРО Aegis не смогли поразить цель в ходе испытаний. В ведомстве начали проверку, чтобы определить причины проблем, "которые могли помешать успешному перехвату".
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