ЛОНДОН, 31 мая — ПРАЙМ. Великобритания, вероятно, откажется от планов по использованию паспортов вакцинации от COVID-19 для крупных мероприятий в стране, сообщила газета Telegraph со ссылкой на источники в правительстве. Ученый из США предупредил об угрозе "COVID-26 и COVID-32"

Отмечается, что официальные лица, работающие над этой идеей, считают, что использование таких паспортов вряд ли станет обязательным на территории королевства.

"Это не тот случай, когда "все превосходно сбалансировано". Этого не произойдет", — заявил газете информированный источник в правительстве.

Газета указывает, что использование подтверждений о вакцинации было допущено для заграничных путешествий с учетом того, что некоторые страны требуют такие сертификаты в качестве разрешения на въезд.

Однако критики высказывают сомнения относительно этичности таких требований на массовых мероприятиях на территории Британии.

По данным газеты, правительство рассматривало возможность обязательного использования паспортов вакцинации на таких мероприятиях, как футбольные матчи, концерты, фестивали и деловые конференции.

Ранее сообщалось, что мобильное приложение Национальной службы здравоохранения (NHS) Британии будет выполнять функции паспорта вакцинации во время зарубежных поездок. До этого в стране проходили митинги против ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, и паспортов вакцинации.

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