МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Большое количество высоких зарубежных гостей подтвердили свое участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости.
По его словам, среди главных гостей, которые будут выступать в онлайн-режиме на пленарном заседании — эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц.
"Очно мы ожидаем внушительный набор высоких гостей: это вице-президент Венесуэлы, семь вице-премьеров – Азербайджана, Катара, Северной Македонии, Словакии, Словении, Сомали и Туркменистана. Кроме того, ожидается пять глав внешнеполитических ведомств – это Бахрейн, Венгрия, Монголия, Нигерия и Словакия", — сказал Биричевский.
Кроме того, он отметил, что в работе форума примут участие более 20 зарубежных отраслевых министров, несколько глав и заместителей руководителей парламентов и целого ряда международных организаций. Также ожидается онлайн-выступление руководителя Всемирного Банка Дэвида Мэлпасса.
С учетом эпидемиологических требований всего на форуме соберется порядка пяти тысяч человек, сказал Биричевский.
По его словам, главной темой в контексте международного сотрудничества станет влияние пандемии коронавируса на мировую экономику.
ПМЭФ в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге.
https://1prime.ru/state_regulation/20210531/833800125.html