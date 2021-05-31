МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Большое количество высоких зарубежных гостей подтвердили свое участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости. СМИ рассказали о предстоящем выступлении Путина на ПМЭФ

По его словам, среди главных гостей, которые будут выступать в онлайн-режиме на пленарном заседании — эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Очно мы ожидаем внушительный набор высоких гостей: это вице-президент Венесуэлы, семь вице-премьеров – Азербайджана, Катара, Северной Македонии, Словакии, Словении, Сомали и Туркменистана. Кроме того, ожидается пять глав внешнеполитических ведомств – это Бахрейн, Венгрия, Монголия, Нигерия и Словакия", — сказал Биричевский.

Кроме того, он отметил, что в работе форума примут участие более 20 зарубежных отраслевых министров, несколько глав и заместителей руководителей парламентов и целого ряда международных организаций. Также ожидается онлайн-выступление руководителя Всемирного Банка Дэвида Мэлпасса.

С учетом эпидемиологических требований всего на форуме соберется порядка пяти тысяч человек, сказал Биричевский.

По его словам, главной темой в контексте международного сотрудничества станет влияние пандемии коронавируса на мировую экономику.

ПМЭФ в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге.