МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что в стране можно было бы ввести пособия для граждан, оказавшихся в трудной ситуации. Об этом он заявил в интервью РБК.

Это поможет решить проблему бедности в стране.

Такие социальные выплаты мало влияют на инфляцию, добавил он.

"В условиях, когда заработки просели, считаю, что мы раздали деньги, мало сыграло на инфляции", — отметил Белоусов в эфире телеканала РБК.

Он также пояснил, что государство научилось идентифицировать россиян, которые находятся в трудной жизненной ситуации, а также адресно их поддерживать.

Для того, чтобы системно решить этот вопрос, необходимо создать "социальное казначейство". Это должна быть система, которая будет точно видеть тех граждан, которые нуждаются в помощи, и быстро доводить ее до них, подытожил он.