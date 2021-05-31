МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ утвердил увеличение на 20% квоты на ввоз томатов из Турции — до 300 тысяч тонн с 250 тысяч тонн, соответствующий приказ министерства опубликован на официальном портале правовой информации. Россиянам рассказали, состоятся ли туры в Турцию

"Утвердить разрешенный объем ввоза в Российскую Федерацию товаров (из Турции — ред,),… классифицируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС 0702 00 000 Томаты свежие или охлажденные, — 300 000 тонн", — говорится в документе.

Министерство опубликовало проект соответствующего приказа в начале апреля. Минсельхоз тогда указывал, что, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, по состоянию на 4 апреля общий объем ввоза свежих и охлажденных томатов из Турции в Россию составил 234,372 тысячи тонн при установленном разрешенном объеме ввоза в 250 тысяч тонн. Изменения предлагалось внести во избежание прекращения поставок томатов.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. С осени 2016 года ограничения последовательно снимались, однако запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции товаров, сохранялся до ноября 2017 года.

С 1 ноября того года был отменен жесткий запрет на импорт томатов из Турции, а с 1 мая 2018 года Россия сняла ограничение количества компаний-экспортеров томатов из Турции, оставив при этом общую квоту на поставки в размере 50 тысяч тонн. В мае 2019 года объем квоты был увеличен до 150 тысяч тонн, в феврале 2020 года — до 200 тысяч, а в январе 2021 года — до 250 тысяч тонн.