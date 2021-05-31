С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — ПРАЙМ. Число участников Петербургского международного экономического форума в этом году не превысит 5 тысяч, сообщил губернатор города Александр Беглов. СМИ рассказали о предстоящем выступлении Путина на ПМЭФ

"Число участников форума не превысит 5 тысяч. Большую часть времени делегаты будут находиться на изолированной площадке "Экспофорума". Все до единого гости и участники форума пройдут тестирование на коронавирус. Сначала по прибытии в Петербург, затем перед каждым мероприятием", — сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".

"Никто в мире с начала пандемии очных мероприятий такого масштаба не проводил", — добавил Беглов.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.