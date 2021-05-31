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https://1prime.ru/state_regulation/20210531/833805934.html
В Петербурге назвали число участников ПМЭФ-2021
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Число участников Петербургского международного экономического форума в этом году не превысит 5 тысяч, сообщил губернатор города Александр Беглов. "Число участников форума не... ПРАЙМ, 31.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — ПРАЙМ. Число участников Петербургского международного экономического форума в этом году не превысит 5 тысяч, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Число участников форума не превысит 5 тысяч. Большую часть времени делегаты будут находиться на изолированной площадке "Экспофорума". Все до единого гости и участники форума пройдут тестирование на коронавирус. Сначала по прибытии в Петербург, затем перед каждым мероприятием", — сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".
"Никто в мире с начала пандемии очных мероприятий такого масштаба не проводил", — добавил Беглов.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.