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Путин попросил "нежадного" миллиардера поддержать многодетные семьи
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Российский президент Владимир Путин попросил владельцев ПАО "Сургутнефтегаз" поддержать многодетные семьи, пишет РИА Новости. Об этом глава государства заявил на встрече с... ПРАЙМ, 01.06.2021
многодетные семьи, россия, дети, владимир путин, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин попросил владельцев ПАО "Сургутнефтегаз" поддержать многодетные семьи, пишет РИА Новости. Об этом глава государства заявил на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
"Владимир Леонидович (генеральный директор "Сургутнефтегаза" Богданов — ред.) вроде такой нежадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи. Пусть он посмотрит там в "Сургунефтегазе", компания большая, богатая. Такие семьи мог бы поддержать так напрямую, многодетные", — заявил президент.
"Он слышит нас наверняка и поможет", — пояснил Путин.
Напомним, что "Сургутнефтегаз" — четвертая по величине вертикально интегрированная нефтяная компания в Российской Федерации. Ее центральный офис находится в Сургуте. В сферу деятельности "Сургутнефтегаза" входят:
- разведка,
- обустройство
- разработка нефтяных и нефтегазовых месторождений;
- производство и сбыт нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.