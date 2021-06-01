МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин попросил владельцев ПАО "Сургутнефтегаз" поддержать многодетные семьи, пишет РИА Новости. Об этом глава государства заявил на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

"Владимир Леонидович (генеральный директор "Сургутнефтегаза" Богданов — ред.) вроде такой нежадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи. Пусть он посмотрит там в "Сургунефтегазе", компания большая, богатая. Такие семьи мог бы поддержать так напрямую, многодетные", — заявил президент.

"Он слышит нас наверняка и поможет", — пояснил Путин.

Напомним, что "Сургутнефтегаз" — четвертая по величине вертикально интегрированная нефтяная компания в Российской Федерации. Ее центральный офис находится в Сургуте. В сферу деятельности "Сургутнефтегаза" входят: