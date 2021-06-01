БРЮССЕЛЬ, 1 июн — ПРАЙМ. Евросоюз готовит санкции против более чем десятка высокопоставленных представителей белорусской авиации и национальной авиакомпании в связи с посадкой пассажирского самолета Ryanair, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники.

Санкции еще обсуждаются, однако в пятницу послы Евросоюза могут предварительно принять решение о том, чтобы запретить авиалиниям Белоруссии летать над странами ЕС и осуществлять в них посадку, дополняется в сообщении. Песков объяснил позицию России в ситуации с самолетом Ryanair

Как сообщил дипломатический источник агентству, все страны Евросоюза согласны с таким подходом. Другой дипломат заявил, что этот сигнал даст президенту Белоруссии Александру Лукашенко понять, что "его действия носят опасный и неприемлемый характер".

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.

Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.

Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.