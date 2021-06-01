МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении налогового вычета для участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ подготовлен в целях введения механизма налогового вычета в отношении налогов на прибыль и имущество организаций, транспортного и земельного налогов, подлежащих уплате участником СЗПК в рамках реализации инвестиционного проекта.

Законопроект предусматривает возможность возмещения затрат за счет вновь сформированных налогов от реализации новых инвестиционных проектов, что исключит проблему возникновения выпадающих бюджетных доходов в случае расширения условий налогового возмещения в рамках СЗПК, поясняет кабмин.

Объем налоговых отчислений со стороны проектов участников СЗПК рассматривается правительством в качестве незапланированных (недополученных) бюджетных поступлений и не закладывается в проект федерального бюджета.

"Большинство проектов, по которым были заключены СЗПК, ранее не были учтены в краткосрочных прогнозах правительства РФ (так как внесут основной вклад в достижение целевых показателей на горизонте до 2030 года) и, как следствие, являются нетто-приростом инвестиций в основной капитал относительно планов, обусловленным появлением механизма СЗПК", — указывается в пояснительной записке к законопроекту

Указом президента России от 21 июля 2020 года № 474 "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года" определена национальная цель "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство". В рамках достижения целевых показателей роста инвестиций в основной капитал (не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года) в период с 2020 по 2024 годы планируется заключение порядка тысячи СЗПК с общим суммарным объемом инвестиций 13,9 триллиона рублей.

Совокупный объем инвестиций в реализацию 36 новых инвестиционных проектов, в отношении которых уже заключены СЗПК, составит порядка 1,289 триллиона рублей, будет создано более 33 327 новых рабочих мест, совокупный объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы РФ составит более 2,55 триллиона рублей.