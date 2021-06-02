С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — ПРАЙМ. Москва, чьи власти выбрали на фоне пандемии коронавируса стратегию гибкого подхода, а не жесткого локдауна, показала минимальный уровень безработицы и небольшое снижение экономики, показало исследование международной компании EY "COVID-19 в мегаполисах мира", подготовленное к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ). Документ есть в распоряжении РИА Новости. В ВОЗ заявили о вызывающих опасения штаммах коронавируса

Авторы отмечают, что длительный локдаун позволил временно сдержать рост эпидемии, но привел к негативным последствиям для городских экономик по всему миру, в то время как оперативное введение и снятие ограничений, а также стимулирующие меры способствовали скорейшему восстановлению экономики в новых условиях.

"Москва, выбравшая стратегию гибкого подхода, а не жесткого локдауна, показала минимальный уровень безработицы и небольшое снижение экономики на фоне умеренных показателей смертности и заболеваемости", — показало исследование, проведенное в мае.

В рамках исследования практик борьбы с последствиями пандемии эксперты изучили, как ограничительные меры и меры поддержки в ответ на пандемию COVID-19 повлияли на деловую активность в девяти крупных мегаполисах мира: Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Сингапуре, Гонконге, Мадриде, Осло, Стокгольме и Москве.

ЛОКДАУН ИЛИ ГИБКОСТЬ?

"Города, которые реализовывали режим локдауна — Гонконг, Сингапур, Лондон, Париж и Осло, добились сравнительно низких показателей заболеваемости на душу населения – в среднем, 30 тысяч человек на 1 миллион жителей. Однако длительный период действия ограничений привел к существенному спаду экономики в этих городах – снижению ВРП в среднем на 7% и росту безработицы до 6%. Только в Осло и Сингапуре ценой значительных финансовых расходов удалось несколько сдержать экономический спад. "Инвитро" раскрыла долю положительных тестов на антитела к COVID в мае

"Успешно реализовать гибкий подход к введению ограничений — Москва, Нью-Йорк, Мадрид и Стокгольм — оказалось значительно сложнее: Москве, одной из немногих, удалось добиться наиболее сбалансированных результатов среди всех рассмотренных городов", — подчеркнули авторы.

Своевременное введение и снятие ограничений, эффективная коммуникационная стратегия и стимулирующие меры поддержки – это оптимальный набор, который позволил эффективно преодолеть последствия эпидемии и начать процесс восстановления экономики, уверены они.

"Москве удалось соблюсти баланс между ограничениями и мерами поддержки, при этом сохранив экономический потенциал. Снижение экономики, по предварительным оценкам, составило всего 4%. Меньший экономический спад за счет гибких ограничений был достигнут только в Нью-Йорке (минус 3,5%) и Стокгольме (минус 2,7%), но на фоне одних из худших показателей заболеваемости и смертности. В настоящий момент экономика Москвы демонстрирует восстановительный рост", — прокомментировала исследование партнер EY Ольга Архангельская.

Уровень безработицы в Москве (1%) оказался минимальным среди проанализированных городов. Пиковое значение безработицы было зафиксировано в сентябре 2020 года и составило более 223 тысячи человек (около 3%). При этом по состоянию на март 2021 года ситуация нормализуется и приближается к допандемийным значениям (менее 1%).

Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

Читайте также:

Россия снова возобновляет авиасообщение с Великобританией