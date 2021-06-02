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Сенаторы одобрили упрощение порядка производства лекарств на экспорт
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Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон об организации производства в России лекарств с использованием патента на изобретение без согласия патентообладателя для... ПРАЙМ, 02.06.2021
лекарства, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон об организации производства в России лекарств с использованием патента на изобретение без согласия патентообладателя для оказания помощи другим государствам.
Документ дополняет Гражданский кодекс РФ статьей, наделяющей правительство РФ правом разрешать использование изобретения при производстве на территории РФ лекарственного средства в целях экспорта соответствующего лекарственного средства без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации.
Кабмин также наделяется полномочием по определению порядка направления уведомления патентообладателю о выданном разрешении на использование его изобретения, а также методики определения размера компенсации и порядка ее выплаты.