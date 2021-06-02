МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, направленный на возможность аграриев заключать договоры сельхозстрахования с господдержкой на случай введения в регионе режима чрезвычайной ситуации. Сенаторы одобрили упрощение порядка производства лекарств на экспорт

Документ вводит понятие чрезвычайной ситуации для целей сельскохозяйственного страхования.

Кроме того, закон предлагает увеличить размер госсубсидии на уплату части страховой премии при страховании от риска утраты урожая сельскохозяйственных культур или посадок многолетних насаждений в результате ЧС природного характера. Размер субсидии на первый год составит 80% для всех страхователей. Для малых аграриев такая норма будет действовать до 2023 года, затем она начнет постепенно снижаться. Так, в 2023 году она составит 70%, в 2024 году — 60%, а к 2025 году достигнет 50%. Госсубсидия на уплату части страховой премии для крупных сельхозпредприятий будет снижаться быстрее — по 10% в год. К 2024 году она снизится с 80% до 50%.

Предусматривается формирование фонда компенсационных выплат при ЧС за счет отчислений страховщиками части полученных по договорам сельскохозяйственного страхования страховых премий. Согласно документу, размер таких отчислений устанавливается объединением страховщиков на соответствующий год, но не может быть менее 5% от полученных страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования. Закон также устанавливает требования к страховым организациям и критерии их отбора.

Нормы закона вступят в силу с 1 июля 2021 года. При этом положения об осуществлении компенсационных выплат в счет возмещения ущерба из-за ЧС будут применяться с 1 июля 2022 года.