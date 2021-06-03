2021-06-03T13:52:30+03:00
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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210603/833837004.html
Власти не планируют отказываться от пошлины на экспорт зерна из России
Экономика
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Оснований для отказа в ближайшее время от гибкой пошлины на экспорт зерна из России нет, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. "Я не вижу оснований. Этот инструмент новый,... ПРАЙМ, 03.06.2021
пмэф, пошлина, зерно, новости, экономика, сельское хозяйство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Оснований для отказа в ближайшее время от гибкой пошлины на экспорт зерна из России нет, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"Я не вижу оснований. Этот инструмент новый, он только начинает работать", — сказала Абрамченко журналистам в рамках ПМЭФ-2021, отвечая на вопрос, есть ли основания для отказа в ближайшее время от ограничений на экспорт зерна и от гибкой пошлины.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.