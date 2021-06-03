С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Оснований для отказа в ближайшее время от гибкой пошлины на экспорт зерна из России нет, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Я не вижу оснований. Этот инструмент новый, он только начинает работать", — сказала Абрамченко журналистам в рамках ПМЭФ-2021, отвечая на вопрос, есть ли основания для отказа в ближайшее время от ограничений на экспорт зерна и от гибкой пошлины.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.