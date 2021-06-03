Путин: российская экономика выходит из сложной ситуации после пандемии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Российская экономика выходит из сложной ситуации после пандемии, стране удается преодолевать сложности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Текущая работа продолжается, несмотря ни на какие сложности, в том числе связанные с эпидемией коронавируса. Лучшее подтверждение тому результаты работы российской экономики в целом. Я еще скажу об этом завтра на форуме, но вы знаете это лучше, чем кто либо, вы чувствуете это все в ходе практической работы в ежедневном режиме", — сказал он на церемонии подписания инвестсоглашений на полях ПМЭФ.
"России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года. И экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались", — подчеркнул президент.
Также, он добавил, что правительство будет делать все, чтобы поддержать бизнес.
"Хочу вас поблагодарить за эту работу и выразить надежду на то, что мы будем не только выходить уверенно из сложной ситуации, в которой оказался весь мир,…но без всяких сомнений, имея в виду тот задел, свидетелями которого мы сегодня являемся, мы выйдем на новые рубежи. У меня в этом нет никакого сомнения. И правительство РФ делало и будет делать все, чтобы вас поддержать", — сказал глава государства.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://1prime.ru/state_regulation/20210603/833838415.html