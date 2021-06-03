С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Российская экономика выходит из сложной ситуации после пандемии, стране удается преодолевать сложности, заявил президент РФ Владимир Путин. Белоусов объяснил смысл выведения доллара из структуры ФНБ

"Текущая работа продолжается, несмотря ни на какие сложности, в том числе связанные с эпидемией коронавируса. Лучшее подтверждение тому результаты работы российской экономики в целом. Я еще скажу об этом завтра на форуме, но вы знаете это лучше, чем кто либо, вы чувствуете это все в ходе практической работы в ежедневном режиме", — сказал он на церемонии подписания инвестсоглашений на полях ПМЭФ.

"России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года. И экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались", — подчеркнул президент.

Также, он добавил, что правительство будет делать все, чтобы поддержать бизнес.

"Хочу вас поблагодарить за эту работу и выразить надежду на то, что мы будем не только выходить уверенно из сложной ситуации, в которой оказался весь мир,…но без всяких сомнений, имея в виду тот задел, свидетелями которого мы сегодня являемся, мы выйдем на новые рубежи. У меня в этом нет никакого сомнения. И правительство РФ делало и будет делать все, чтобы вас поддержать", — сказал глава государства.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.