МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 21 по 28 мая выросли на 0,8% и составили 605,9 миллиарда долларов, обновив исторический максимум, говорится в материалах ЦБ. Эксперт объяснил увеличение доли юаня в ФНБ

Предыдущий рекорд ЦБ зафиксировал 21 мая — тогда международные резервы РФ составили 600,9 миллиарда долларов.

"Объем международных резервов по состоянию на 28 мая составил 605,9 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 5 миллиардов долларов, или на 0,8%, преимущественно в результате положительной переоценки и поступлений от размещения облигаций внешнего облигационного займа Российской Федерации", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов.