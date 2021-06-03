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Международные резервы России обновили исторический максимум
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Международные резервы РФ с 21 по 28 мая выросли на 0,8% и составили 605,9 миллиарда долларов, обновив исторический максимум, говорится в материалах ЦБ. Предыдущий рекорд ЦБ... ПРАЙМ, 03.06.2021
международные резервы, цб рф, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 21 по 28 мая выросли на 0,8% и составили 605,9 миллиарда долларов, обновив исторический максимум, говорится в материалах ЦБ.
Предыдущий рекорд ЦБ зафиксировал 21 мая — тогда международные резервы РФ составили 600,9 миллиарда долларов.
"Объем международных резервов по состоянию на 28 мая составил 605,9 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 5 миллиардов долларов, или на 0,8%, преимущественно в результате положительной переоценки и поступлений от размещения облигаций внешнего облигационного займа Российской Федерации", — говорится в сообщении регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов.