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2021
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Россияне оценили свой уровень финансовой грамотности
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Более половины россиян считают, что уровень их финансовой грамотности находится на среднем уровне, а еще 37% граждан оценивают его как высокий, рассказал член правления банка... ПРАЙМ, 03.06.2021
финансовая грамотность, пмэф, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Более половины россиян считают, что уровень их финансовой грамотности находится на среднем уровне, а еще 37% граждан оценивают его как высокий, рассказал член правления банка "Открытие" Александр Пахомов.
"Согласно данным опроса, 50% россиян оценивают свой уровень финансовой грамотности как "средний", 26% — "скорее высокий" и еще 11% — как "высокий", позволяющий адекватно оценивать финансовую ситуацию и принимать разумные финансовые решения. Таким образом, более 85% наших соотечественников считают себя финансово грамотными", — рассказал он, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.
При этом, по словам топ-менеджера банка, 12% граждан оценили свой уровень финансовой грамотности как "скорее низкий" или "низкий".
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.