С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Более половины россиян считают, что уровень их финансовой грамотности находится на среднем уровне, а еще 37% граждан оценивают его как высокий, рассказал член правления банка "Открытие" Александр Пахомов. Кудрин прогнозирует стабильный доллар

"Согласно данным опроса, 50% россиян оценивают свой уровень финансовой грамотности как "средний", 26% — "скорее высокий" и еще 11% — как "высокий", позволяющий адекватно оценивать финансовую ситуацию и принимать разумные финансовые решения. Таким образом, более 85% наших соотечественников считают себя финансово грамотными", — рассказал он, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

При этом, по словам топ-менеджера банка, 12% граждан оценили свой уровень финансовой грамотности как "скорее низкий" или "низкий".

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.