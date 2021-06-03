БРЮССЕЛЬ, 3 июн — ПРАЙМ. Решение отказаться от долларовых активов в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) не скажется на надежности российских резервов, заявил РИА Новости сказал главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.
Минфин РФ в течение месяца изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится до нуля, британского фунта — до 5%, японской иены — останется на уровне 5%, евро — вырастет до 40%, юаня — до 30%, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%, сообщил ранее в четверг министр финансов Антон Силуанов.
Отвечая на вопрос, может ли это решение сказаться на надежности российских резервов, эксперт сказал: "Нет". Аналитик не исключил, что такое решение — это желании России уйти от потенциальных санкций Штатов.
При этом американской финансовой стабильности такое решение России также не угрожает, констатировал Харди.
Основной альтернативой доллару в международной финансовой системе считается как раз золото и другие международные валюты, напомнил Харди. А вот цифровые валюты вряд ли станут в ближайшем будущем резервными.
"Цифровые активы (в частности, криптовалюты — ред.), настолько волатильны, поэтому они вряд ли займут сколь-нибудь значительную долю в резервах какого-либо ответственного центрального банка на данном этапе", — заключил Харди.
https://1prime.ru/state_regulation/20210603/833842182.html