БРЮССЕЛЬ, 3 июн — ПРАЙМ. Решение отказаться от долларовых активов в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) не скажется на надежности российских резервов, заявил РИА Новости сказал главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. В Кремле заявили, что дедолларизация в России уже очевидна

Минфин РФ в течение месяца изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится до нуля, британского фунта — до 5%, японской иены — останется на уровне 5%, евро — вырастет до 40%, юаня — до 30%, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%, сообщил ранее в четверг министр финансов Антон Силуанов.

Отвечая на вопрос, может ли это решение сказаться на надежности российских резервов, эксперт сказал: "Нет". Аналитик не исключил, что такое решение — это желании России уйти от потенциальных санкций Штатов.

При этом американской финансовой стабильности такое решение России также не угрожает, констатировал Харди.

Основной альтернативой доллару в международной финансовой системе считается как раз золото и другие международные валюты, напомнил Харди. А вот цифровые валюты вряд ли станут в ближайшем будущем резервными.

"Цифровые активы (в частности, криптовалюты — ред.), настолько волатильны, поэтому они вряд ли займут сколь-нибудь значительную долю в резервах какого-либо ответственного центрального банка на данном этапе", — заключил Харди.