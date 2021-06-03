С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Фаза восстановительного роста экономики России завершена, считает зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. Банк России предлагает дать возможность инвестировать на бирже с 12 лет

"Мы считаем, что восстановительный этап в экономике завершен", — сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ-2021.

Заботкин добавил, что ВВП России вернется к уровню до пандемии ковида в середине текущего года.

По прогнозу ЦБ, темпы роста российской экономики в текущем году составят 3-4%, затем в 2022 году они замедлятся до 2,5-3,5%, а в 2023 году — до 2-3%.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.