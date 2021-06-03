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https://1prime.ru/state_regulation/20210603/833842414.html
ЦБ считает, что восстановительный этап в российской экономике закончился
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Фаза восстановительного роста экономики России завершена, считает зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. "Мы считаем, что восстановительный этап в экономике завершен", — сказал он... ПРАЙМ, 03.06.2021
россия, экономика, цб рф, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Фаза восстановительного роста экономики России завершена, считает зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.
"Мы считаем, что восстановительный этап в экономике завершен", — сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ-2021.
Заботкин добавил, что ВВП России вернется к уровню до пандемии ковида в середине текущего года.
По прогнозу ЦБ, темпы роста российской экономики в текущем году составят 3-4%, затем в 2022 году они замедлятся до 2,5-3,5%, а в 2023 году — до 2-3%.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.