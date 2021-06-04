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Песков рассказал о подготовке к Восточному экономическому форуму
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Подготовка к Восточному экономическому форуму (ВЭФ) уже ведется и президент России Владимир Путин планирует принять в нем участие, рассказал журналистам пресс-секретарь главы... ПРАЙМ, 04.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Подготовка к Восточному экономическому форуму (ВЭФ) уже ведется и президент России Владимир Путин планирует принять в нем участие, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да, пока имеется в виду и ведется подготовка к Дальневосточному форуму. Но сейчас время такое, полное неожиданности непредсказуемых ситуаций, поэтому так осторожно", — сказал он журналистам на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос, планирует ли президент поучаствовать.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.