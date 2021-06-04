С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Подготовка к Восточному экономическому форуму (ВЭФ) уже ведется и президент России Владимир Путин планирует принять в нем участие, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, пока имеется в виду и ведется подготовка к Дальневосточному форуму. Но сейчас время такое, полное неожиданности непредсказуемых ситуаций, поэтому так осторожно", — сказал он журналистам на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос, планирует ли президент поучаствовать.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.