С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Российская налоговая система не требует реформирования, в стране есть много других сфер, нуждающихся в донастройке, заявил РИА Новости глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров в кулуарах ПМЭФ-2021.

"Мы постоянно пытаемся реформировать налоговую систему, которая является одним из локомотивов, которые тащит экономику. У нас есть намного больше проблем в других сферах, но мы почему то реформируем налоговую систему, которая у нас на сегодняшний день — одна из лучших в мире. Мне кажется, как только мы начнем исправлять то, что действительно нуждается в исправлении, у нас станет гораздо меньше проблем с бюджетом", — считает депутат.

Он назвал российское налоговое законодательство "неплохим", но немного отстающим от технического уровня налоговых органов, а ФНС — лучшей налоговой службой мира.

"Проблема в том, что когда мы говорим — много или мало денег в российском бюджете — денег много, но они не всегда эффективно расходуются. А что касается сегодняшнего бюджета, уже в прошлом году мы пошли не от того, сколько денег мы хотим потратить, а на что мы хотим потратить, чтобы поддержать людей, бизнес и экономику страны", — заключил Макаров.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.