С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Идея создания единого цифрового паспорта обсуждается в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Единый цифровой паспорт обсуждается как инициатива", — сказал Чернышенко в интервью телеканалу "Россия 24" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопрос о совместных цифровых проектах в рамках ЕАЭС.

По его словам, несколько приложений, разработанных в рамках экономического союза, "начинают работать летом". В частности, это приложение, "которое позволяет работать без границ", которое способствует "безбарьерному путешествию рабочей силы".

В четверг зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук заявил на ПМЭФ о разработке специального мобильного приложения для людей, которые планируют переехать из одной страны-члена ЕАЭС в другую и устроиться там работать.

Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате, МИА "Россия сегодня" выступает его информационным партнером.