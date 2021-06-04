С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поручил правительству обратить внимание на то, чтобы закупки для государственных нужд преимущественно осуществлялись у российских производителей с соблюдением всех норм конкуренции.

"Поручаю правительству обратить особое внимание на то, чтобы закупки для государственных нужд осуществлялись преимущественно у российских производителей. Конечно же с соблюдением всех норм, в данном случае внутренней конкуренции ", — сказал Путин.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.