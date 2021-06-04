2021-06-04T15:28:23+03:00
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https://1prime.ru/state_regulation/20210604/833852889.html
Путин призвал закупать российскую продукцию для нужд государства
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Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поручил правительству обратить внимание на то, чтобы закупки для... ПРАЙМ, 04.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поручил правительству обратить внимание на то, чтобы закупки для государственных нужд преимущественно осуществлялись у российских производителей с соблюдением всех норм конкуренции.
"Поручаю правительству обратить особое внимание на то, чтобы закупки для государственных нужд осуществлялись преимущественно у российских производителей. Конечно же с соблюдением всех норм, в данном случае внутренней конкуренции ", — сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.