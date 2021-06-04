С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Россия должна двигаться дальше в направлении приватизации, развивать рыночные отношения, поддерживая частный бизнес, но, принимая решение о продаже госактивов, власти должны действовать аккуратно, исходя из рыночной конъюнктуры, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Экономика России приближается к докризисному уровню

"У нас есть крупные компании с государственным участием – ну скажем "Газпром", "Роснефть" и так далее. Но это госучастие, это не государственная компания в прямом смысле этого слова. Мы прекрасно понимаем, отдаем себе отчет в том, что мы должны двигаться в направлении приватизации и дальше, мы это и делаем", — сказал Путин.

По словам главы государства, "говорить о том, что Россия здесь в чем-то принципиально отличается от других стран, неправильно". Путин подчеркнул, что говорил в ходе пленарного заседания о поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе за счет крупных компаний с государственным участием.

"Если говорить просто о процессах приватизации, они тоже у нас продолжаются, просто мы делаем это, стараемся это делать аккуратно, исходя из конъюнктуры рынка – что можно продать, за сколько можно продать и надо ли продавать в тех условиях, в которых мы находимся. Но кардинально наша цель заключается в том, чтоб развивать именно рыночные отношения в стране и поддерживать частный бизнес, привлекать частных инвесторов", — добавил Путин.