С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Россия сама никаких санкций против других стран не вводит, просто старается отвечать, но так, чтобы не "стрелять себе в ногу", сообщил президент России Владимир Путин.

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена запланированы на 16 июня в Женеве.

"Это вы у Байдена спросите, я не знаю", — ответил Путин на вопрос, стоит ли ожидать новых санкций после встречи с президентом США.

"Мы никаких санкций не вводим, мы только там, где считаем возможным, чтобы себе не навредить, в ногу себе не стрелять, мы как-то отвечаем. Почему американские партнеры делают то, что они делают, до сих пор во много остается загадкой", — сказал Путин.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.